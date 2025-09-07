З перших днів повномасштабного вторгнення українська розвідка продемонструвала здатність діяти сміливо та нестандартно.

Спецпризначенці ГУР перетворили війну на полігон сміливих рішень і неочікуваних ударів. Влучні й масштабні спецоперації стали їхньою візитівкою та довели, що сила України – у професіоналізмі й винахідливості.

Результати та злагоджені дії військових вражають не лише українців, а й наших західних партнерів. Кожен успіх української розвідки – це більше, ніж перемога на полі бою. Це сигнал світові, що Україна здатна не лише оборонятися, а й проводити унікальні наступальні дії, які змінюють баланс сил.

День воєнної розвідки – дата

День воєнної розвідки України у 2025 році відзначають 7 вересня.

– Українську воєнну розвідку і ГУР цінують, знають, поважають. З нею прагнуть співпрацювати інші розвідувальні органи у світі. З погляду збирання, аналізу інформації, тлумачення, забезпечення цієї інформації всіх необхідних суб’єктів-споживачів, українська воєнна розвідка виконує дуже важливі завдання, – розповів Фактам ICTV керівник Центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко.

За словами військового експерта, робота розвідки, окрім проведення спеціальних операцій, полягає у збиранні інформації, її аналізу, донесення до президента України, ЗСУ, Міністерства оборони, прикордонної служби та інших силових відомств.

На його думку, ГУР вийшло на серйозний рівень стратегічної розвідки – оцінювання можливих дій ворога, розуміння ситуації, прогнозування окремих дій і наслідків для України, позицій, зокрема й наших партнерів, а також взаємодії зі співтовариствами-партнерами.

– Наприклад, саме начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов ще напередодні повномасштабного вторгнення повідомляв про те, що Росія накопичує війська, а її стан готовності до можливих агресивних повномасштабних дій припаде на січень-лютий 2022 року. Про це було поінформовано суспільство через медіа. Українська розвідка оцінювала ризики, – наголосив експерт.

Це дало змогу Збройним силам України готуватися до відсічі повномаштабній агресії, зазначив Олександр Мусієнко.

Зокрема, вдалося зберегти наші літаки й ППО завдяки отриманій інформації, як ворог діятиме, які засоби застосовуватиме, про те, що завдаватиме масштабних ракетних ударів по аеродромній мережі, системах ППО, командних пунктах, готуватиме наступи з різних сторін.

– Це дало змогу ЗСУ підготуватися і вступити в бій, врятувати українську авіацію. І надалі організувати оборонні дії, які дали можливість зупинити активне просування ворога, не дати йому зайти в Київ і продовжити боротьбу. З погляду саме аналізу ситуації, оцінки обставин, потенційних дій противника та наслідків, воєнна розвідка відіграє дуже велику та важливу роль, – сказав Олександр Мусієнко.

З нагоди Дня воєнної розвідки Факти ICTV вирішили пригадати знакові операції українських розвідників.

Прапор України у Криму

Українська воєнна розвідка проводила операції на землі, у повітрі й на морі.

З часів повномасштабного вторгнення, а доти – ще в часи АТО, початку російської агресії з 2014 року, представники та військовослужбовці української воєнної розвідки брали участь в усіх активних бойових діях, починаючи з висадки у Криму, зазначив військовий експерт.

Він згадав, як ще у 2016 році група під командуванням очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова висадилася в окупованому Криму.

– Була мета забезпечити зброєю українських диверсантів, які мали протидіяти та запобігти повномасштабній агресії російських військ із Криму. Вони заходили туди, діяли на інших напрямках, зокрема, збирали інформацію про дії Росії на окупованих територіях, їхні плани та брали участь у спецопераціях, – заявив Мусієнко.

Висадки спецпризначенців були й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Уночі 24 серпня 2023 року, на День Незалежності України, спецпідрозділи ГУР спільно з ВМС ЗСУ провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму.

Військові на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка та Маяк, встановивши державний прапор.

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в бій із підрозділами окупанта, щонайменше 30 росіян були ліквідовані. Також було пошкоджено чотири швидкохідних катери РФ.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, важливість операції полягає в тому, щоб жителі Криму повірили, що їхнє звільнення не за горами.

Штурм Зміїного і повернення під контроль “вишок Бойка”

8 травня 2022 року українські розвідники взяли участь у бойовій десантній операції зі звільнення острова Зміїний.

Штурмувати острів на вертольотах з відкритими рампами десантних відсіків вилетіли групи спецпризначенців ГУР МО та бійців груп антитерору Альфа СБУ.

Ця спроба висадки на острів стала так званою розвідкою боєм, було взято багато військових трофеїв, а росіяни зазнали значних втрат.

– Було декілька спроб висадки, і противник плюс-мінус розумів, що ми хочемо це зробити, але самої висадки й атаки не очікував. Ми ще й там достатньо їх знищили… Всі розуміли, що це складна операція, та ніхто не міг дати задню, бо не знайшлося тих, хто скаже “ні”, і все, – розповів командир підрозділу спецпризначення ГУР МО з позивним Шаман у документальному фільмі Битва за острів Зміїний.

Усі вісім вертольотів, які виконували вогневе ураження ракетами й висаджували групи спецпризначенців на Зміїному, повернулися на бази неушкодженими.

– Це спільні дії з підрозділами та військовослужбовцями ЗСУ і Сил оборони, а також співробітників спецпідрозділу СБУ Альфа з висадки на острів Зміїний. Ось що змусило ворога звідти відійти, – переконаний Олександр Мусієнко.

Головне управління розвідки МОУ 11 вересня 2023 року відзвітувало, що Україна повернула під свій контроль так звані вишки Бойка – це нафтовидобувні та газові бурові платформи, що розташовані у Чорному морі.

Ідеться про платформи Петро Годованець, Україна, а також Таврида та Сиваш, які повернули під контроль ЗСУ після восьми років окупації.

– Це амбітні операції ГУР у морі зі знищення об’єктів радіоелектронної розвідки та боротьби, а також спостережних пунктів на так званих вишках Бойка в Чорному морі, які використовувалися Росією з метою протидії, а також збирання інформації та розвідувальних даних, а подалі могли використовуватися для протидії українським надводним дронам. Підрозділи Шамана, Артан, Груп 13 повертали контроль над буровими платформами в Чорному морі, – зазначив військовий експерт.

Рейди на оточену Азовсталь під прицілом ворожої ППО

Спецпризначенці ГУР разом із іншими силовими структурами брали участь в операції з доставлення бійцям Маріупольського гарнізону боєкомплекту й провізії.

Військова розвідка змогла прокласти шлях углиб окупованих територій, щоби забрати поранених, передати зброю, харчі та ліки захисникам Маріуполя.

Бійці здійснили сім польотів на Азовсталь, було задіяно шість гелікоптерів Мі-8, які летіли на вкрай низьких висотах.

Оборона Київщини, деокупація Харківщини, плацдарм на Херсонщині, бої на Донбасі

У 2022 році, на початку повномасштабної агресії, 10 спецзагін ГУР зустрів ворога у Гостомелі. Там уже відбувалися активні бойові дії.

ГУР залучалося до оборони Києва спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

Українські спецпризначенці ГУР брали участь у боях на Харківщині та долучалися до звільнення Балаклеї, зокрема спецпідрозділ Артан.

Інші спецпідрозділи брали участь в інших точках, де відбувалися бої. Наприклад, українські спецпризначенці дуже активно доклалися до створення плацдарму на лівобережжі Херсонщини, де вони вступали у бої з ворогом і забезпечили подальшу висадку українського десанту в районі Кринок.

Українські розвідники брали участь у важких боях у місті Часів Яр, зупиняючи та стримуючи російських окупантів.

Підрозділи ГУР спільно із 3 окремою штурмовою бригадою та Силами спеціальних операцій, іншими підрозділами та бригадами СБУ брали участь у забезпеченні безпечного відходу українських військ з Авдіївки, завдавши ворогу надзвичайно високих втрат.

Спроби звільнити Запорізьку АЕС

Спецпризначенці ГУР Міноборони щонайменше тричі намагалися звільнити місто Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію, але всі операції завершилися невдачею, розповів Кирило Буданов.

Уперше таку спробу бійці ГУР здійснили у серпні 2022 року. Вони перетнули тоді ще повноводне Каховське водосховище на швидкохідних човнах у районі Енергодару. Але довелося відступити через нестачу артилерійської підтримки.

Потім спецпризначенці ГУР ще двічі намагалися висадитися на лівому березі Дніпра, а в останній із цих спроб брали участь кілька сотень людей.

– ГУР проводило амбітні операції, на мій погляд, дуже правильні та абсолютно хоробрі, тому що саме спецпризначенці намагалися звільнити силовим шляхом Запорізьку атомну електростанцію. На жаль, спроби були невдалі, але те, що вдалося фактично зашкодити тому, щоб Запорізька АЕС була підключена до енергомережі окупанта і почала постачати електроенергію в Крим – теж є певним проміжним результатом, – переконаний Олександр Мусієнко.

“Бавовна” на аеродромах Енгельс і Дягілєво у РФ

Очільник ГУР Кирило Буданов розкрив подробиці операції, коли у грудні 2022 року українські сили вперше дістали до авіабаз у глибокому тилу окупантів.

Так, реактивний безпілотник Ту-141 Стриж, начинений вибухівкою, у ніч на 5 грудня атакував авіабазу Дягілєво, суттєво пошкодивши два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також вантажівку-авіазаправник.

В Енгельсі тоді було пошкоджено два літаки Ту-95МС.

Як заявив представник ГУР Андрій Юсов, завдяки виробництву української зброї окупанти тепер не сховаються навіть на відстані 1 тис. км, а “бавовни” в тилу росіян ставатиме більше.

Головне управління розвідки проводило амбітні операції зі знищення російської авіації. Військовий експерт нагадав, що ще у 2022 році українськими безпілотниками завдавали ударів по російських аеродромах.

Метою було завдати удару по Енгельсу задля знищення стратегічної авіації російських військ, сказав він.

У серпні 2023 року стало відомо про знищення бомбардувальників Ту-22М3, які завдавали ударів по Півдню України.

– ГУР проводить операції, зокрема й за кордоном. Не можна не згадати, як у серпні 2023 року розвідувальна група під командуванням Олега Бабія пройшла 600 км. Вони забезпечили в Новгородській області на аеродромі Сольці знищення російського бомбардувальника Ту-22М3. На жаль, під час повернення Олег Бабій загинув і посмертно нагороджений званням Героя України, – зазначив Олександр Мусієнко.

Також за участю ГУР 14 січня 2024 року було знищено радар дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який був важливим літаком для ворога.

– Тоді ракета зенітно-ракетного комплексу України пролетіла 308 км, встановивши рекорд. Саме спецпризначенці ГУР залучалися до того, щоб позбавити Росію можливість проводити розвідки за допомогою літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Це так само дуже важливо, – вважає військовий експерт.

Ввечері 23 лютого 2024 року було збито ще один російський літак дального радіолокаційного виявлення (ДЛРВ) А-50 у районі Азовського моря.

Синиця: перехоплення російського Мі-8 в Україні

9 серпня 2023 року на Харківщині біля кордону з РФ була проведена операція під кодовою назвою Синиця. У результаті розвідка виманила новий російський гвинтокрил Мі-8 із броньованою кабіною.

Здобиччю розвідників також стала цінна документація та секретно-технічне обладнання, що завдало значної шкоди ворожій авіації.

– Серед вдалих – операція Синиця, коли вдалося фактично змусити російського пілота Максима Кузьмінова викрасти гелікоптер і перелетіти на ньому в Україну. Потім Кузьмінов був убитий в Іспанії, – згадав Олександр Мусієнко.

Тоді російський льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав вороже судно за заздалегідь погодженим маршрутом, виконав зліт з аеродрому Курськ у Харківську область − приблизно за 20 км від кордону.

Далі в районі населеного пункту Шебекіне пілот летів на гранично малій висоті − 5-10 м, у режимі радіомовчання.

Під час безпосереднього перетину кордону по Кузьмінову відкрили вогонь.

– Хто його відкрив, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку в зазначеному місці, – розповідав він.

Разом із пілотом на борту Мі-8 перебували двоє членів екіпажу. Коли вони зрозуміли, що приземлилися в Україні, спробували втекти та були ліквідовані.

Знищення кораблів у Чорному морі та РЕБ у Росії

Українські морські дрони Magura V5, ключовим оператором яких є Головне управління розвідки Міноборони України, вже неодноразово продемонстрували потужну ефективність.

Зокрема, українські безпілотники потопили низку кораблів, серед яких – патрульний Сергій Котов, великий десантний Цезар Куніков, ракетний Івановець, а також фрегат Адмірал Макаров. Всі вони входили до складу Чорноморського флоту Росії.

– Треба виділити удари ГУР надводними дронами Magura і не тільки. Це дійсно те, що змінює перебіг бойових дій. Цими дронами знищено багато цілей і надводних кораблів. Це те, що позбавляє Росії можливостей застосовувати кораблі в Чорному морі. Дуже визначні дії, – наголосив військовий експерт.

У ніч на 17 квітня 2024 року українські дрони атакували військовий об’єкт на території Мордовії. Ціллю став загоризонтний радіолокатор 29Б6 Контейнер, який входив до протиракетної оборони Росії.

– Не можна не згадати ударів дронів ГУР по російській території вглиб. На рахунку в ГУР уже є фактично атака і знищені загоризонтні радіолокаційній комплекси Контейнер із дальністю виявлення 3 тис. км, – сказав Мусієнко.

Відомо, що завдяки ГУР знищено радіолокаційний комплекс Воронеж-М на відстані понад 1,8 тис. км і найсучасніші літаки 5-го покоління російських ВКС Су-57 на аеродромі Ахтубінськ.

Також Головне управління розвідки причетне до інших ударів, метою яких було позбавлення спроможностей і можливостей ворога для подальшого завдавання ударів по території України.

Операція у Курській області

Вранці 6 серпня 2024 стало відомо про початок операції України у Курській області Росії. Як повідомляла українська сторона, операція має успіх і має п’ять ключових цілей.

Серед них – позбавлення можливості для Росії використовувати Курську область як плацдарм для нового наступу, відволікти сили РФ від інших напрямків, створити зону безпеки та запобігти обстрілу цивільних об’єктів, взяти в полон окупантів, підняти моральний дух українських військ та нації загалом.

– Мені імпонує, що сам Кирило Буданов і його відомство є прихильниками того, що війну потрібно переносити на територію ворога. Це дуже важливий момент, який треба розуміти, адже саме перенесення війни на територію ворога вирішує для нас низку завдань, – вважає військовий експерт.

Перше завдання – знищення певних видів озброєння або носіїв цієї зброї на території Росії, відповідно, вона менше загрожує жителям в Україні, наголосив Олександр Мусієнко.

По-друге, це має превентивне значення, тому що це ослаблює ворога ще до моменту, як він цю зброю може застосувати.

Третє завдання – зіграти на деморалізацію і військових особового складу, і місцевого населення, тому що вони бачать, що є незахищеними. Це починає формувати певне поле невдоволення діями Кремля, зазначив аналітик.

– Важливо розуміти, що певну роль може відігравати українська розвідка у діях, спрямованих на підрив путінської влади через різні рухи та течії. Невідомо до кінця, яка могла бути роль ГУР у бунті Пригожина, який так і не закінчився успіхом. Але в будь-якому разі інтерес у тому, щоб у Росії тривали деструктивні процеси та розхитувати путінський режим, його легітимність і інтерес. Можливо, це найпотаємніша історія цих операцій, про які нам ще доведеться дізнатися. Але вже в майбутньому, – резюмував Олександр Мусієнко.

Ураження російської РЛС зі складу С-400

У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу коштовну ціль.

Як повідомили у ГУР, ідеться про російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 Тріумф.

– Черговий “тріумф” загарбників на півострові “осліп”. Схоже, це фіаско. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває, – зазначається у повідомленні української воєнної розвідки.

У ГУР показали унікальні кадри ураження російської РЛС зі складу С-400.

Кожна операція українських розвідників – це поєднання точності, ризику та блискучого планування. За 3,5 року повномасштабної війни вони здійснили десятки успішних спецзавдань, які змінили перебіг подій на фронті та викликали захоплення партнерів.

З кожною успішною операцією розвідка демонструє, що Україна має не лише відвагу, а й стратегічне бачення. Попереду – ще багато викликів, але й чимало перемог, до яких неодмінно докладуть руку ті, хто працює в тіні.

За цими спецопераціями стоять конкретні імена, які залишаються невідомими широкому загалу. Але саме ці люди, непомітні для більшості, вже вписали себе в історію боротьби за свободу України.

