Азовсталь у Маріуполі перетворюють на військовий об’єкт РФ – ЦВО
Керівник Центру вивчення окупації (ЦВО) Петро Андрющенко повідомив, що Росія збирається побудувати військовий об’єкт на металургійному комбінаті Азовсталь у тимчасово окупованому Маріуполі.
За його інформацією, агресори під’єднають завод до Запорізької АЕС.
Як Азовсталь у Маріуполі перетворять на базу РФ
Так, Андрющенко оприлюднив фотокопії декількох сторінок проєкту планування території, який розробила федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти Донбаська національна академія будівництва та архітектури.
Згідно з документами, йдеться про реконструкцію ВЛ 110 кВ Заря-Ілліч з відпайкою на підстанцію Азовсталь № 7 та високовольтну лінію 110 кВ Заря-Азовсталь № 8.
Замовник проєкту – ТОВ Кашпін, реконструювати планують 26,68 км ліній з заміною 18 опор.
– А тепер головне: лінія раптово закінчується на правому березі Кальміусу. Перед входом на територію Азовсталі. Все. Далі – тиша. Всі інші плани інфраструктури засекретили. Що прямо вказує на план перетворити теритоію Азовсталь геть не на мирний об’єкт, – пояснив керівник ЦВО.
Він додав, що йдеться не просто про ЛЕП. Йдеться про частину нової енергетичної магістралі РФ від ЗАЕС до Донеччини через Волноваху, Тельманове і далі вглиб території РФ.