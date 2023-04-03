Окупанти укріплюють позиції на заводах Азовсталь та Ілліча, готуючись до запеклих боїв – Андрющенко

Квітень, 03 в 11:10

Армія РФ у тимчасово окупованому Маріуполі продовжують укріплюватись на заводах Азовсталь та Ілліча, а також в порту. Вони готуються до оборони та до нових запеклих боїв.

Про це у своєму Telegram повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Росіяни продовжують укріплюватись. Мости. Азовсталь. Ілліча. Порт. Не варто пірнати в самообман та вірити заспокійливим вигаданим новинам про панічні настрої окупантів в Маріуполі. Росіяни готують місто до оборони та запеклих боїв. Іноді смішно та по ідіотськи, але готують, – написав він.

На думку радника, максимальна мілітаризація міста прямо вказує, що ніякого “херсонського сценарію” окупанти там не планують та вірять, що в Маріуполі вони “назавжди”.

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– Сподіваюсь, поки робітники військової комендатури та офіцери гарнізону оборони міста в той самий час вже шукають в оренду будинки на морі. Цивільні окупанти на всю скуповують розсаду та розбивають городи. Тому нас чекає нова битва за Маріуполь. Однозначно. Та не знецінюйте важку роботу наших Героїв вигаданими “паніками”. – написав Андрющенко.



Нагадаємо, нещодавно російські військові масово везли через Маріуполь бетонні протитанкові споруди пірамідальної форми, відомі як “зуби дракона”.

Відомо, що прямували вантажівки в бік Нікольського, що в Маріупольському районі, а далі – до селища Розівка Запорізької області.