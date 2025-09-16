США схвалили першу військову допомогу Україні, оплачену союзниками за механізмом PURL
Перші пакети американської військової допомоги за механізмом PURL вже схвалені та незабаром можуть бути відправлені до України.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомих із ситуацією.
Військова допомога Україні від США за новим механізмом
Стверджується, що Вашингтон відновлює постачання зброї Києву в рамках нової фінансової угоди з союзниками.
За словами джерел, заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі схвалив два постачання на суму $500 млн в рамках механізму під назвою Список пріоритетних потреб України, відомого під абревіатурою PURL.
Це перше застосування механізму, розробленого США та союзниками для постачання в Україну зброї з американських запасів з використанням коштів країн НАТО.
Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що до програми PURL протягом останнього місяця літа долучилися сім країн: Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Бельгія і Латвія. В рамках механізму зібрано вже понад $2 млрд.