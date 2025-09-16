Перші пакети американської військової допомоги за механізмом PURL вже схвалені та незабаром можуть бути відправлені до України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомих із ситуацією.

Військова допомога Україні від США за новим механізмом

Стверджується, що Вашингтон відновлює постачання зброї Києву в рамках нової фінансової угоди з союзниками.

За словами джерел, заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі схвалив два постачання на суму $500 млн в рамках механізму під назвою Список пріоритетних потреб України, відомого під абревіатурою PURL.

Це перше застосування механізму, розробленого США та союзниками для постачання в Україну зброї з американських запасів з використанням коштів країн НАТО.

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що до програми PURL протягом останнього місяця літа долучилися сім країн: Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Бельгія і Латвія. В рамках механізму зібрано вже понад $2 млрд.

