Верховна Рада ратифікувала угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією
Верховна Рада ухвалила в цілому закон України Про ратифікацію угоди про партнерство з Великою Британією.
Ця угода закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.
Угода про 100-річне партнерство з Великою Британією: що відомо
100-річне партнерство з Великою Британією, підписане 16 січня 2025 року Володимиром Зеленським та Кіром Стармером, передбачає суттєве посилення військової підтримки.
Зокрема, Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше £3,6 млрд до фінансового року 2030/31 та після – за потреби.
Це передбачає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації, розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції, дронах, артилерії, а також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії Joint Expeditionary Force.
Крім оборонного компонента, сторічне партнерство з Великою Британією містить зобов’язання щодо співпраці в енергетиці, зокрема в галузі зеленої енергетики та критичних мінералів.
Передбачена також співпраця в технологічному розвитку, наукових дослідженнях, агротехнологіях, дронобудуванні, а також у культурній, освітній та гуманітарній сферах.