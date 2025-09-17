Верховна Рада ухвалила в цілому закон України Про ратифікацію угоди про партнерство з Великою Британією.

Ця угода закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Угода про 100-річне партнерство з Великою Британією: що відомо

100-річне партнерство з Великою Британією, підписане 16 січня 2025 року Володимиром Зеленським та Кіром Стармером, передбачає суттєве посилення військової підтримки.

Зокрема, Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше £3,6 млрд до фінансового року 2030/31 та після – за потреби.

Це передбачає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації, розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції, дронах, артилерії, а також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії Joint Expeditionary Force.

Крім оборонного компонента, сторічне партнерство з Великою Британією містить зобов’язання щодо співпраці в енергетиці, зокрема в галузі зеленої енергетики та критичних мінералів.

Передбачена також співпраця в технологічному розвитку, наукових дослідженнях, агротехнологіях, дронобудуванні, а також у культурній, освітній та гуманітарній сферах.

