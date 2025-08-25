Шмигаль передав Келлогу документи для підписання угоди про виробництво дронів

Міністр оборони Денис Шмигаль передав спецпосланцю Кіту Келлогу документи до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal).

Угода між США та Україною щодо дронів

У Києві Шмигаль провів зустріч зі спецпосланцем президента США генералом Кітом Келлогом, під час якої обговорив, зокрема, оборонні пріоритети, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі та створення надійних безпекових гарантій.

Крім того, міністр оборони передав Келлогу документи до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal).

– Мав честь зустрітися у Києві зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Подякував за візит у ці важливі для України дні та за надзвичайно сильну підтримку США, яка допомагає рятувати життя та наближати справедливий мир. Україна високо цінує ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), – повідомив він.

Як написав Шмигаль у Telegram, ця ініціатива відкрила нові можливості для країн НАТО швидко забезпечувати наші Сили оборони критично необхідними зразками американського озброєння та технологій.

Міністр оборони, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американській делегації детальний аналіз планів ворога та ситуації на фронті.

– Разом з партнерами маємо посилювати тиск на агресора, аби примусити його до справедливого, тривалого та стійкого миру. Поінформував делегацію про наші оборонні пріоритети. Ключове – нарощування виробництва боєприпасів і дронів для зупинення наступу ворога. Спільні проєкти у цій сфері дозволяють ефективніше забезпечувати українських воїнів зброєю, – сказав Шмигаль.

Крім того, сторони окремо обговорили створення надійних безпекових гарантій, які унеможливлять нову агресію проти України в майбутньому. Робота над такими гарантіями ведеться у тісній співпраці з партнерами.

– Обговорили також підготовку до підписання Президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal). Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи. Дякую генералу Келлогу та Сполученим Штатам Америки за лідерство, солідарність і підтримку України на шляху до миру, – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, що Кіт Келлог прибув до Києва вчора, 24 серпня. Він брав участь в урочистостях із нагоди Дня Незалежності України.

Фото: Денис Шмигаль

