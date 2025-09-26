За минулу добу на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Такі дані 26 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 26 вересня 2025

Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025
Карта бойових дій на 26 сентября 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниЗСУКарта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.