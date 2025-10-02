Російський диктатор Володимир Путін брехав президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, що Москва через місяць окупує Покровськ, а через два – ледь не весь Схід України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен пресконференції у Копенгагені.

Зеленський про брехню Путіна у розмові з Трампом

За словами глави держави, необхідно руйнувати російські наративи, чим зараз займаються українські військові та дипломати.

– Путін надавав неправдиву інформацію Трампу та його команді, що вони окупують нашу територію, через місяць вони будуть в Покровську, а через два місяці вони захоплять трохи не весь Схід України, – пояснив Зеленський.

Президент України розповів, що далі у планах Росії було нібито піти на Харків та Дніпро, а згодом дійти до Києва.

Володимир Зеленський стверджує, що росіяни демонстрували якісь карти та дуже дивні схеми.

Проте варто спростовувати заяви Москви – це роблять українські військові та дипломатична команда, наголосив глава держави.

