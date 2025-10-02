Зеленський: Путін брехав Трампу, що за два місяці РФ окупує весь Схід України
Російський диктатор Володимир Путін брехав президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, що Москва через місяць окупує Покровськ, а через два – ледь не весь Схід України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен пресконференції у Копенгагені.
Зеленський про брехню Путіна у розмові з Трампом
За словами глави держави, необхідно руйнувати російські наративи, чим зараз займаються українські військові та дипломати.
– Путін надавав неправдиву інформацію Трампу та його команді, що вони окупують нашу територію, через місяць вони будуть в Покровську, а через два місяці вони захоплять трохи не весь Схід України, – пояснив Зеленський.
Президент України розповів, що далі у планах Росії було нібито піти на Харків та Дніпро, а згодом дійти до Києва.
Володимир Зеленський стверджує, що росіяни демонстрували якісь карти та дуже дивні схеми.
Проте варто спростовувати заяви Москви – це роблять українські військові та дипломатична команда, наголосив глава держави.