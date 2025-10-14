Від початку минулої доби відбулося 166 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 73 авіаційні удари, скинувши 134 керовані авіабомби.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 1 924 дрони-камікадзе та здійснив 3 249 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 14 жовтня 2025

Ситуація в Україні на 14 жовтня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

Втрати ворога на 14 жовтня 2025

особового складу – близько 1 125 150 (+1 200) осіб;

танків – 11 256 (+5);

бойових броньованих машин – 23 345;

артилерійських систем – 33 628 (+29);

РСЗВ – 1 520;

засобів ППО – 1 225;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 632 (+390);

крилатих ракет – 3 859;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 188 (+145);

спеціальної техніки – 3 977.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 329-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

