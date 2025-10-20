Президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп не поспішає давати ракети Tomahawk Україні через те, що, ймовірно, це питання є складним і загрожує ескалацією з РФ.

Про це український очільник розповів під час спілкування з журналістами.

Tomahawk для України: що Зеленський сказав про Трампа

Володимир Зеленський наголосив, що небажання президента Трампа передавати Україні Tomahawk наразі може бути пов’язане з тим, що він не хоче ескалації з Кремлем до моменту зустрічі з диктатором Володимиром Путіним в Угорщині.

Він додав, що ракети Tomahawk є не тільки у США, але й в європейських країнах, проте залишається питання їх використання.

– Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а й у тому, як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях, – зауважив президент.

За його словами, українська команда проводила переговори з європейськими лідерами одразу після зустрічі в президентом Трампом.

– Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього (президента США, – Ред.). Ми в постійній координації. У нас в Ірландії була зупинка на дозаправку. І в цей момент, коли ми зупинялися, Андрій Єрмак виходив на звʼязок з усіма NSA (National Security Agency, агентства національної безпеки — Ред.), вони спілкувалися, – пояснив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна в постійному контакті з іншими європейськими країнами, щоб разом вибудовувати спільну позицію.

Надалі ЄС також буде звертатись до США з цим питанням “в різних форматах”, резюмував Зеленський.

