Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом піднімалося питання далекобійної зброї, але за домовленістю сторін ці деталі не будуть озвучуватися публічно.

Зеленський та Трамп обговорювали далекобійну зброю

Про це він повідомив на брифінгу для ЗМІ за підсумками переговорів.

Президенти України та США обговорювали можливе надання Україні ракет Tomahawk. Позиція президента США щодо них полягає в тому, що ця зброя теж потрібна Сполученим Штатам.

– Так, ми говорили про Tomahawk, я абсолютно відкритий тут з вами, ми хотіли б це. І президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти, що “нам теж вони потрібні”. Також це є позиція американської сторони на даний момент. Але ніхто не скасовував цю тему для розмов. Ми маємо попрацювати над цим, – сказав глава держави.

Він підтвердив, що під час переговорів мова йшла про далекобійну зброю. Проте це питання не буде розголошуватися.

– США не хочуть ескалації, тому ми вирішили, що обійдемося без відповідей на це, – зазначив президент.

Зеленський пояснив, чому росіяни побоюються Tomahawk. Він вказав на потужність ракет і те, що противник обізнаний із тими системами озброєння, які є в Україні на виробництві.

– Вони розуміють, що у поєднанні з Tomahawk … Ми не говоримо тільки про Tomahawk, нам потрібна комбінація. Саме тому, вони побоюються, бо розуміють, що ми зможемо зробити. Саме тому вони вживають різні кроки і надсилають позитивні меседжі, звичайно, не українській стороні, – пояснив глава держави.

Постачання систем ППО

Українська та американська сторона також обговорювали надання Україні систем ППО.

– Ми говорили про ППО, протиповітряну оборону. Це дуже важливо для нас, адже у той час, поки ми спілкуємося, чимало безпілотників залучаються для нанесення ударів по Україні, по нашим родинам, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що українська ППО наразі не в змозі повноцінно протистояти балістичним ударам РФ, які спрямовані на енергетичну інфраструктуру.

Тому для стримування атак потрібен додатковий тиск і відповідні комплекти озброєнь.

– Україна за ці роки стала достатньо сильною, але ми не можемо боротися сьогодні своїми ППО проти балістичних ракет. Яких наша енергетика просто не витримує. На це потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї – це тиск. Для того, щоб проводити деякі операції по військових цілях, вам потрібна сукупність факторів. Передусім це використання разом і дронів, і деяких інших видів зброї. І нам дечого не вистачає. Свої інструменти з’являються, але час грає не на стороні людей, – пояснив президент.

Зеленський і Трамп під час своєї зустрічі не обговорювали відповіді України на удари РФ по енергосистемі.

– Ми не говорили про наші відповіді на повітряні удари по об’єктах енергетичної системи України і про нашу відповідь на це – ми про це не говорили, – сказав Зеленський.

Співпраця щодо безпілотників

Зеленський повідомив про домовленості щодо обміну інформацією та співпрацю у сфері виробництва безпілотників.

За його словами, США можуть отримати певні типи українських дронів.

– Наші команди попрацюють по питанню безпілотників. Але ще до прибуття у Вашингтон команда від України була тут. Ми відкриті до обговорення. Я вважаю, що США отримають певні типи безпілотників, – проінформував глава держави.

Окремо обговорювався майбутній саміт у Будапешті.

– Ми також говорили про Будапешт, і президент поділився зі мною своїм діалогом з російською стороною. Ми розуміємо, усі сигнали з боку російської сторони, вони не нові. Ми розраховуємо на тиск президента Трампа для завершення цієї війни, – сказав глава держави.

