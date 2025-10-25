Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників. Але його не підписав президент.

Факти ICTV дізнавалися, коли відбудеться переведення годинників в Україні після переходу на літній час.

Коли переводять годинники в Україні

Попри існування законопроєкту №4201 щодо скасування сезонного переведення часу, перехід на літній час досі залишається чинним.

Зараз дивляться

У 2024 році документ був винесений на розгляд Верховної Ради та підтриманий голосуванням. Однак, оскільки президент Володимир Зеленський не підписав цей закон, зміни не набули чинності.

Як наслідок, українці продовжують переводити годинники, і традиційний перехід на літній час і надалі здійснюється.

У березні 2025 року Україна вже перейшла на літній час, перевівши стрілки на годину вперед. А восени, відповідно до чинного законодавства, знову відбудеться перехід на зимовий час.

Таким чином, попри обговорення та пропозиції змін, наразі система сезонного часу залишається в силі.

Коли будуть переводити годинники в Україні у 2025 році

В Україні сезонне переведення годинників наразі залишається чинним. У 2025 році, як і в попередні роки, перехід на зимовий час запланований на останню неділю жовтня. Цього року це буде 26 жовтня. О 04:00 ранку стрілки годинника переведуть на одну годину назад.

Навіщо переводити годинники на літній час

Переведення на літній час запровадили, щоб економити електроенергію і краще використовувати денне світло.

Наразі у світі існує 72 країни, які переводять стрілки годинника. В Україні зимовий і літній час запровадили 1981 року, щоб економити енергоресурси.

Чому хотіли запровадити зимовий час

В Україні давно говорять про те, щоб не переводити годинники двічі на рік, а залишити один час назавжди – зимовий. Він ближчий до природного ритму життя. Людям легше прокидатися, менше втоми та стресу.

Ще одна причина – багато хто погано переносить ці стриби в часі. Через це частішають аварії, проблеми зі здоров’ям, особливо відразу після переведення.

Чому хотіли залишити зимовий час:

Певні дослідження засвідчували, що економічна вигода від переведення годинників не така значна, як передбачалося раніше.

Багато європейських країн уже відмовилися від сезонного переведення часу, і Україна вирішила приєднатися до цієї тенденції.

Постійне перемикання між часовими поясами викликало у багатьох людей дискомфорт, проблеми зі сном і зниження працездатності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.