Точний час в Україні

Україна переводить годинники з 1996 року відповідно до постанови Кабміну №509 Про порядок обчислення часу на території України.

Згідно з цим документом, на всій території України діє час другого часового поясу UTC+2 (київський час).

Годинник переводять двічі на рік: в останню неділю березня Україна переходить на літній час (о 3-й годині стрілку рухаємо на одну годину вперед), а в останню неділю жовтня на зимовий час (о 4-й годині на одну годину назад).

До слова, Євросоюз із 2019 року відмовився від переходу на літній і зимовий час.

В Україні теж тривають внутрішні дискусії щодо переходів між зимовим та літнім часом. І хоч у липні Верховна Рада підтримала законопроєкт про обчислення часу в Україні, яким передбачено скасування з зимового часу на літній (і навпаки), втім президент Володимир Зеленський не підписував документ, яким цей перехід має бути скасований.

Уперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення ухвалили для економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.

Джерело : Мінекономіки

