Илья Нежигай, редактор ленты
Точное время в Украине – который час по Киеву
С сегодняшнего дня, 26 октября, в Украине действует зимнее время – в четыре часа ночи стрелки часов переведены на час назад.
Точное время в Украине
Украина переводит часы с 1996 года в соответствии с постановлением Кабмина №509 О порядке исчисления времени на территории Украины.
Согласно этому документу, на всей территории Украины действует время второго часового пояса UTC+2 (киевское время).
Часы переводят дважды в год: в последнее воскресенье марта Украина переходит на летнее время (в 3 часа стрелку двигаем на один час вперед), а в последнее воскресенье октября – на зимнее время (в 4 часа на один час назад).
К слову, Евросоюз с 2019 отказался от перехода на летнее и зимнее время.
В Украине тоже продолжаются внутренние дискуссии относительно переходов между зимним и летним временем. И хотя в июле Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине, которым предусмотрена отмена с зимнего времени на летнее (и наоборот), впрочем президент Владимир Зеленский не подписал документ, которым этот переход должен быть отменен.
Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США в Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято для экономии свеч. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.
Как адаптироваться к зимнему времени – советы Центра общественного здоровья Украины – читайте на Фактах ICTV .