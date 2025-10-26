Точное время в Украине

С сегодняшнего дня, 26 октября, в Украине действует зимнее время – в четыре часа ночи стрелки часов переведены на час назад.

Украина переводит часы с 1996 года в соответствии с постановлением Кабмина №509 О порядке исчисления времени на территории Украины.

Согласно этому документу, на всей территории Украины действует время второго часового пояса UTC+2 (киевское время).

Часы переводят дважды в год: в последнее воскресенье марта Украина переходит на летнее время (в 3 часа стрелку двигаем на один час вперед), а в последнее воскресенье октября – на зимнее время (в 4 часа на один час назад).

К слову, Евросоюз с 2019 отказался от перехода на летнее и зимнее время.

В Украине тоже продолжаются внутренние дискуссии относительно переходов между зимним и летним временем. И хотя в июле Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине, которым предусмотрена отмена с зимнего времени на летнее (и наоборот), впрочем президент Владимир Зеленский не подписал документ, которым этот переход должен быть отменен.

Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США в Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято для экономии свеч. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.

Как адаптироваться к зимнему времени – советы Центра общественного здоровья Украины

Источник : Минэкономики

