Бізнесмен Тимур Міндіч, ключова фігура у розслідуванні масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, ймовірно, мав також вплив на Рустема Умєрова, колишнього міністра оборони.

Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання.

Міндіч впливав на Умєрова

Сьогодні відбувається слухання щодо обрання запобіжного заходу для ексрадника міністра енергетики та ексзаступника голови Фонду держмайна Ігоря Миронюка, одного з фігурантів справи.

Прокурор заявив, що Міндіч мав вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики, але й на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова.

– Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони – шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова, – сказав прокурор.

Слідство вважає, що завдяки своїм зв’язкам Міндіч керував корупційними схемами у двох ключових секторах — енергетичному та оборонному.

Під час засідання САП також вперше назвала ім’я бізнесмена, який вважається організатором корупційної схеми в Енергоатомі й раніше фігурував у медіа під псевдонімом Карлсон.

– Не пізніше січня-лютого 2025 року Міндіч Тімур Михайлович, користуючись ситуацією, що склалася в Україні, та наявністю дружніх відносин з президентом України, зв’язків з чинними та колишніми вищими посадовими особами органів держвлади та правоохоронних органів, користуючись значним впливом у державі, з метою задоволення власних потреб, вирішив незаконно збагатитись, – зачитав він текст клопотання.

За словами прокурора, до сфери впливу бізнесмена входили щонайменше кілька міністрів. Упродовж 2025 року було встановлено факти злочинної діяльності Міндіча шляхом здійснення впливу на ексміністра енергетики Галущенка та ексміністра оборони Умєрова.

За словами прокурора, Галущенко отримував особисту вигоду через заступництво Міндіча перед президентом та користування послугами, які Міндіч організував для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом через довірену особу міністра – радника міністра енергетики.

Прокурор у суді розповів, що всі учасники злочинної організації усвідомлювали загрозу викриття, тому для конспірації були призначені псевдоніми для осіб, які користувалися послугами легалізації відмивання коштів.

Міністру енергетики Галущенку присвоїли псевдонім Сигізмунд, а під час спілкування з іншими підозрюваними його називали Професор. Віцепрем’єр-міністру та міністру національної єдності України обрали псевдонім Че Гевара.

10 листопада НАБУ повідомило, що провело 70 обшуків, зокрема у бізнесмена Тімура Міндіча, до яких були залучені всі детективи бюро, у справі про корупцію в Енергоатомі.

