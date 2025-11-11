Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) задокументували, як учасники злочинної організації, які фігурують у справі про розкрадання в Енергоатомі, передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

НАБУ і САП задокументували передачу коштів ексвіцепрем’єру

За даними слідства, зафіксовано передачу $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою, що відбувалася безпосередньо в офісі або у медичній клініці, яка належала одному з учасників злочинної організації.

– Останню суму – $500 тис. – було передано вже дружині Че Гевари після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах, – зазначили в НАБУ.

Під час обрання у ВАКС запобіжного заходу одному з фігурантів справи, ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, прокурор назвав ім’я колишнього віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова як учасника схеми розкрадання в Енергоатомі.

11 листопада стало відомо, що у Міністерстві юстиції проведено слідчі дії за участі Германа Галущенка.

Міністр Галущенко утримався від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій.

Що відомо про справу щодо розкрадання в Енергоатомі

10 листопада в НАБУ заявили про проведення масштабної операції Мідас із викриття корупції у сфері енергетики, у межах якої відбулося понад 70 обшуків.

Відомство оприлюднило записи розмов фігурантів із кодовими іменами та стверджує, що до схеми увійшли: Рокет, який був радником ексміністра енергетики, а нині – очільника Мін’юсту Германа Галущенка; Тенор, що був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки Енергоатому; відомий бізнесмен та ще четверо осіб. Загалом їм вдалося “відмити” $100 млн.

В Енергоатомі заявили, що повністю співпрацюють зі слідчими органами, сприяють прозорому розслідуванню та надають усі запитувані правоохоронцями матеріали.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що ані вона, ані попередній очільник відомства Герман Галущенко не мали радника на ім’я Ігор Миронюк, який фігурує у розслідуванні під псевдо Рокет.

Вона додала, що Енергоатом не перебуває під безпосереднім управлінням Міненерго, проте відомство “реагуватиме відповідно до результатів розслідування”.

В Офісі президента прокоментували розслідування антикорупційних органів щодо схеми розкрадання у сфері енергетики та наголосили, що для всіх причетних “має бути невідворотність покарання”.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що необхідні “результативні дії” та невідворотне покарання усіх причетних до схем в енергетичній галузі.

10 листопада вранці Українська правда із посиланням на джерела повідомила, що співробітники НАБУ провели обшуки в бізнесмена та співвласника фірми Квартал 95 Тимура Міндіча.

За даними видання, сам він за декілька годин до цього залишив Україну. У Держприкордонслужбі заявили, що не мають доступу до інформації щодо виїзду бізнесмена.

УП також повідомила, що перший заступник очільника САП Андрій Синюк мав доступ до резонансних справ і проводив “законспіровані зустрічі” перед нібито виїздом Міндіча.

Посадовець у коментарі журналістам заявив, що не “зливав” жодної інформації і не мав доступу до справ, які можуть бути пов’язані з Міндічем та Енергоатомом.

Очільник САП Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

