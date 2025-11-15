Сили оборони України успішно порушили ворожу логістику на напрямку Покровська.

Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

Удар ЗСУ по ключовій дорозі

Українська авіація завдала удару по ділянці дороги, що з’єднує Селідове з Покровськом.

Пошкодження виявилися настільки суттєвими, що ця лінія сполучення стала непридатною для використання.

Для ворога це означає втрату одного з основних шляхів, яким він намагався завозити легку техніку та живу силу ближче до міста.

На інших напрямках наші підрозділи продовжують активно облаштовувати нові інженерні загородження та укріплення.

За даними військових, російське командування спрямовує вперед так званих “смертників” — підрозділи, яких змушують власними силами розбирати чи підривати українські укріплення.

Раніше повідомлялося, що ворог використовує густий туман, щоб просуватися околицями Покровська.

У самому місті, за останніми оцінками, перебувало близько 300 росіян.

