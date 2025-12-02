Постійні представники країн Євросоюзу 3 грудня вперше ознайомляться з планом Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів для формування так званого репараційного кредиту для України.

Про це повідомив портал Euractiv із посиланням на інформовані джерела.

ЄС готується розглянути план репараційного кредиту

За даними видання, “посли ЄС вже в середу можуть вперше переглянути пропозицію ЄС про видачу репараційного кредиту для України за рахунок заморожених російських активів.

Поява документа стала результатом активного тиску на Єврокомісію з боку президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Паралельно портал зазначає, що голова Європейської ради Антоніу Кошта приватно попередив лідерів ЄС про можливе затягнення майбутнього саміту, запланованого на 18 грудня.

– Він сказав лідерам, що їм слід бути готовими залишатися в Брюсселі один, два або навіть три дні, – пише Euractiv.

Саміт у Брюсселі має стати майданчиком для обговорення ключового питання – фінансової підтримки України.

Однією з центральних тем стане доля близько 170 млрд євро російських заморожених активів, що перебувають у депозитарії Euroclear.

Раніше передбачалося, що до 140 млрд євро можуть бути спрямовані на репараційний кредит.

Однак Бельгія виступила проти швидкого ухвалення рішення та зажадала додаткових юридично обов’язкових гарантій, вказуючи на потенційні ризики.

Тим часом Financial Times повідомляє, що Європейський центральний банк відмовився виступити фінансовим гарантом передачі коштів Києву в межах цієї ініціативи, що створює додаткову інтригу навколо подальших переговорів.

