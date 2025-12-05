Станом на сьогодні в ініціативі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, бере участь уже 21 країна. Загальний обсяг їхніх зобов’язань становить $4,18 млрд.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

Сибіга про учась країн в ініціативі PURL

– Якщо росіяни планували зірвати нові внески в обороноздатність України та нові санкції – їм це не вдалося. Лише візит до штаб-квартири НАТО приніс близько мільярда додаткових внесків у PURL. П’ять додаткових країн. Вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь, – повідомив Сибіга.

Він зазначив, що вперше коло учасників програми PURL, яка здебільшого покриває потреби України у зміцненні ППО, розширено на країни поза НАТО завдяки приєднанню Австралії та Нової Зеландії.

– На сьогодні вже 21 країна бере участь у PURL — на загальну суму зобовʼязань у $4,18 млрд. Ми дуже вдячні кожній з них, – повідомив глава МЗС.

Він також наголосив, що у залі Ради Україна — НАТО відчувалася “одностайність та рішучість підтримувати Україну”. За його словами, формується розуміння, що чим сильніші позиції України на полі бою, тим міцніші позиції союзників за столом переговорів, і це впливає на конкретні рішення щодо надання підтримки.

Він додав, що це було одне з найбільш результативних засідань Ради Україна — НАТО на його пам’яті.

Очільник МЗС нагадав, що також відвідав Раду міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні та анонсував проведення заходів, спрямованих на притягнення РФ до відповідальності.

Міністр нагадав, що цього тижня Україна активно нарощує мирні зусилля, а в США відбувається дебрифінг української сторони за їхніми підсумками.

Сибіга також підкреслив, що дипломатичний трек мирних зусиль розгортається не замість, а одночасно з конкретними рішеннями союзників щодо посилення армії, зміцнення стійкості держави в зимовий період, підготовки санкційних заходів проти РФ та забезпечення відповідальності.

За його словами, саме так має працювати поєднання посилення на полі бою та на переговорах.

