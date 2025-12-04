Австралія та Нова Зеландія приєднались до ініціативи PURL, програми закупівлі коштом НАТО американської зброї та обладнання для України.

Про це заявив генсекретар НАТО Марк Рютте за підсумками засідання Ради Україна — НАТО 3 грудня.

Рютте про приєднання Австралії та Нової Зеландії

Марк Рютте заявив, що підтримка України безпосередньо сприяє власній безпеці країн НАТО.

Зараз дивляться

За його словами, на сьогодні понад дві третини союзників взяли на себе зобов’язання в межах програми PURL.

— Ми отримали повідомлення від Австралії та Нової Зеландії, що вони зроблять внески до PURL, ставши першими партнерами, які не є членами НАТО. Це означає, що союзники та партнери вже виділили на PURL понад $4 млрд, що наближає нас до мети у $5 млрд за весь рік, — сказав генсек.

Він також закликав країни вже починати планувати підтримку України на 2026 рік.

– На сьогодні загалом шість, а, може, навіть сім країн, залежно від остаточних рішень у їхніх столицях, приєдналися до програми PURL. Тож розподіл фінансового тягаря зараз набагато кращий, ніж чотири або шість тижнів тому. І той факт, що зараз навіть Нова Зеландія та Австралія – які не є членами НАТО, але є близькими партнерами, – також приєдналися до програми PURL, є дійсно чудовою новиною, – наголосив Марк Рютте.

Нова Зеландія приєдналася до PURL

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко повідомив, що Нова Зеландія погодила виділити 15 млн новозеландських доларів ($8,7 млн) на ініціативу PURL з постачання зброї та обладнання Україні.

— Від імені президента України хотів би висловити глибоку вдячність прем’єр-міністру Крістоферу Люксону, міністру закордонних справ Вінстону Пітерсу, міністру оборони Джудіт Коллінз та народу Нової Зеландії за їхню непохитну відданість захисту демократії за 17 тис. кілометрів від їхніх берегів, — наголосив Василь Мирошниченко.

Австралія виділяє кошти в межах PURL

Австралія надає Україні додатковий пакет допомоги у розмірі $95 млн, що включає $50 млн на реалізацію пріоритетного списку потреб України (PURL), зокрема на матеріали та обладнання для Збройних сил Австралії (ADF) і новітні безпілотники.

Тож загальний обсяг допомоги Австралії сягнув понад $1,7 млрд.

Також Австралія у найближчі тижні передасть Україні 49 танків M1A1 Abrams, повідомив австралійський сенатор Рафф Чікконе.

Фото: ВМС України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.