У ніч на 6 грудня фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України спільно з BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компаній Елтранс+.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна джерела у розвідці, у результаті атаки деактивовано понад 700 комп’ютерів та серверів, видалено більше тисячі користувачів компанії та знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних.

Також уражено системи контролю доступу, відеонагляду, зберігання та резервного копіювання даних, деактивовано мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа.

Було знищено декларації по всім вантажам та здійснено дефейс всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів із Днем ЗСУ.

Елтранс+ входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів Росії.

Послугами компанії користуються понад 5000 російських компаній малого, середнього та великого бізнесу.

Елтранс+ здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні, мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів.

Крім того, компанія займається доставкою підсанкційних товарів та різних електронних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським військово-промисловим комплексом.

Нагадаємо, хакери руху Кібер-Атеш повідомили про чергову атаку на російську систему електронних повісток.

Спеціалісти угруповання вивели з ладу сайт реестрповесток.рф, який використовується РФ як один із ключових інструментів для надсилання електронних повісток громадянам, що перебувають на військовому обліку.

