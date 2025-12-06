В ночь на 6 декабря специалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины совместно с BO Team нанесли киберудару по информационно-коммуникационной инфраструктуре группы компаний Элтранс+.

Как сообщили агентству Интерфакс-Украина источники в разведке, в результате атаки деактивировано более 700 компьютеров и серверов, удалено более тысячи пользователей компании и уничтожено или зашифровано 165 терабайтов критически важных данных.

Также поражены системы контроля доступа, видеонаблюдения, хранения и резервного копирования данных, деактивировано сетевое оборудование вместе с ядром ЦОДа.

Были уничтожены декларации по всем грузам и осуществлен дефейс всех сайтов компании, которые теперь поздравляют российских пользователей с Днем ВСУ.

Элтранс+ входит в топ-10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России.

Услугами компании пользуется более 5000 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Элтранс+ осуществляет международные и внутренние перевозки (автомобильные, морские, авиационные, мультимодальные), складское хранение, перевозка сборных грузов, а также полное таможенное оформление товаров.

Кроме того, компания занимается доставкой подсанкционных товаров и различных электронных комплектующих из Китая, используемых русским военно-промышленным комплексом.

Напомним, хакеры движения Кибер-Атеш сообщили об очередной атаке на российскую систему электронных повесток.

Специалисты группировки вывели из строя сайт реестрповесток.рф, используемый РФ как один из ключевых инструментов для отправки электронных повесток гражданам, состоящим на военном учете.

