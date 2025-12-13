Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень. Росіяни застосували по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракети й скинули 103 керовані бомби. Також ворог залучив для ураження 4687 дронів-камікадзе та здійснив 4061 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 13 грудня 2025

Ситуація в Україні на 13 грудня 2025

РФ завдавала авіаударів по Добропасовому, Великомихайлівці, Братському Дніпропетровської області; Гуляйполю, Різдвянці Запорізької області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 177 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили п’ять атак противника в районі населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Колодязне, Дворічанське та у напрямку населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів біля Середнього, Зарічного, Дробишева та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, Червоного Ставу.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Торського, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямках населених пунктів Привілля, Міньківка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак в районах Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне, Зелений Гай та у напрямках населених пунктів Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 17 атак росіян біля Привілля, Солодкого та у бік Добропілля, Гуляйполя та Нового Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку ворог двічі марно намагався прорвати атакували у напрямку Приморського та Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази без успіху штурмував у районі Антонівського мосту.

Втрати ворога у війні на 13 грудня

особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб,

танків – 11 409 (+3),

бойових броньованих машин – 23 714 (+9),

артилерійських систем – 35 032 (+24),

РСЗВ – 1 567 (+1),

засобів ППО – 1 258 (+2),

літаків – 432,

гелікоптерів – 347,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283),

крилатих ракет – 4 060,

кораблів / катерів – 28,

підводних човнів – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 717 (+103),

спеціальної техніки – 4 026 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 389-ту добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 389-ту добу.

