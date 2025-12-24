МакДональдз – це ресторани швидкого обслуговування у понад 120 країнах світу.

Скільки всього МакДональдз в Україні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки всього McDonald’s в Україні

Компанія МакДональдз – світовий лідер у галузі швидкого обслуговування. В Україні у 2024 році ресторани МакДональдз відвідали 103 млн людей.

Компанія постійно розвивається. Нові заклади відкриваються по всьому світу. Варто зазначити, що Україна стала 102 країною, де почала розвиватися мережа МакДональдз.

ПІІ МакДональдз Юкрейн Лтд., яка розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, у неділю, 21 грудня, відкрила новий заклад у Житомирі за адресою вул. Покровська, 93-а. Про це повідомила пресслужба компанії.

Як зазначається в повідомленні, ресторан став другим у місті, 120-м закладом мережі, що нині функціонує в Україні, а також одинадцятим, відкритим компанією протягом 2025 року.

Загальна площа ресторану становить близько 470 кв. м. Він розрахований на 123 відвідувачі в залі та ще 120 – на терасі. Завдяки відкриттю закладу в Житомирі з’явилося 90 нових робочих місць.

Перший ресторан McDonald’s в Україні почав працювати 24 травня 1997 року в Києві. Наразі в країні діють 120 закладів мережі, ще 15 тимчасово не працюють з міркувань безпеки.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, за дев’ять місяців 2025 року виручка McDonald’s в Україні сягнула 15,6 млрд грн, що на 26,2% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток компанії зріс на 9,7% – до 1,4 млрд грн.

Єдиним власником ПІІ МакДональдз Юкрейн Лтд. є компанія MCD Europe Limited (Лондон, Велика Британія).

З урахуванням безпекової ситуації пріоритетними для зростання залишаються центральні та західні області країни.

Дізнатися детальніше, скільки McDonald’s в Україні та які заклади наразі працюють, можна на сайті за посиланням.

Фото: Mcdonalds

Джерело: Mcdonalds

