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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Смак ностальгії та довгі черги: історія відкриття першого McDonald’s в Україні

перший McDonald's в Україні,
Фото: Укрінформ

Компанія McDonald’s — один із лідерів у сфері швидкого харчування. Мережа нараховує понад 40 тисяч ресторанів у понад 120 країнах світу, які щодня приймають близько 70 мільйонів клієнтів. 

Факти ICTV дізнавалися, де відкрився перший McDonald’s в Україні та як це було. 

Коли відкрився перший McDonald’s в Україні 

Україна стала 102-ю країною, де відкрився McDonald’s. Це сталося 24 травня 1997 року в Києві. Перший McDonald’s у Києві розпочав роботу біля станції метро Лук’янівська. 

Зараз дивляться

У день відкриття біля першого ресторану МакДональдс у Києві зібралися величезні черги — за підрахунками, понад 30 тисяч людей відвідали заклад лише за перший день. Коли відкрився перший McDonald’s в Україні, черги простягалась на десятки метрів, а іноді й до сусідніх кварталів. Цей ресторан одразу став не просто місцем для перекусу, а справжнім символом “західного стилю життя”. 

Перший Макдоналдс

Фото: Еміль Панасюк

Фото черг з того часу можна знайти в багатьох архівах і репортажах — довжелезна черга, перші спроби “Біг Маків”, діти з Happy Meal і загальна ейфорія нового для країни досвіду. 

Перший Макдоналдс

Фото: Еміль Панасюк

Розвиток мережі 

Після успішного старту McDonald’s швидко розширювався — спершу у Києві, а згодом і в інших великих містах України.  

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році McDonald’s призупинив роботу, але з осені того ж року поступово відновив діяльність, спочатку в Києві, а потім і в інших містах. 

МакДональдз Юкрейн Лтд входить до числа найбільших іноземних інвесторів в Україні. У розвиток української мережі та суміжної інфраструктури компанія вже інвестувала приблизно 225 мільйонів доларів. 

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 Джерело: McDonald’s

Фото: Еміль Панасюк

McDonald's
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