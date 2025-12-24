МакДональдз – это рестораны быстрого обслуживания в более чем 120 странах мира.

Сколько всего МакДональдз в Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько всего McDonald’s в Украине

Компания МакДональдз – мировой лидер в области быстрого обслуживания. В Украине в 2024 году рестораны МакДональдз посетили 103 млн человек.

Компания постоянно развивается. Новые заведения открываются по всему миру. Стоит отметить, что Украина стала 102 страной, где начала развиваться сеть МакДональдз.

ПИИ МакДональдз Юкрейн Лтд., которая развивает в Украине сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s, в воскресенье, 21 декабря, открыла новое заведение в Житомире по адресу ул. Покровская, 93-а. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, ресторан стал вторым в городе, 120-м заведением сети, которое сейчас функционирует в Украине, а также одиннадцатым, открытым компанией в течение 2025 года.

Общая площадь ресторана составляет около 470 кв. м. Он рассчитан на 123 посетителя в зале и еще 120 — на террасе. Благодаря открытию заведения в Житомире появилось 90 новых рабочих мест.

Первый ресторан McDonald’s в Украине начал работать 24 мая 1997 года в Киеве. Сейчас в стране действуют 120 заведений сети, еще 15 временно не работают из соображений безопасности.

Согласно данным аналитической системы YouControl, за девять месяцев 2025 года выручка McDonald’s в Украине достигла 15,6 млрд грн, что на 26,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании выросла на 9,7% — до 1,4 млрд грн.

Единственным владельцем ПИИ МакДональдз Юкрейн Лтд. является компания MCD Europe Limited (Лондон, Великобритания).

С учетом ситуации с безопасностью приоритетными для роста остаются центральные и западные области страны.

Узнать подробнее, сколько McDonald’s в Украине и какие заведения сейчас работают, можно на сайте по ссылке.

