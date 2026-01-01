У ніч на 1 січня 2026 року (з 18:00 31 грудня 2025 року) росіяни запустили по Україні 205 безпілотників типу Shahed, Гербера та дронів інших типів. Близько 130 із них — Шахеди.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну

Ворог запускав дрони з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, що в Росії. Також з мису Чауда та населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму. Атакували ворожі дрони і з Донецька.

Зараз дивляться

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито та придушено 176 ворожих дронів типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На Рівненщині вночі працювала протиповітряна оборона. Є знищені цілі, повідомили в обласній військовій адміністрації.

На Дніпропетровщині ввечері та вночі захисники неба знищили три ворожі безпілотники.

Вночі РФ вдарила по Одещині: спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджень зазнали житлові будинки та легковий автомобіль. Ліквідацію наслідків атаки дронів ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 408-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ