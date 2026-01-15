В Ізмаїлі Одеської області 13 січня під час проведення заходів з оповіщення було вчинено напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Напад на працівника ТЦК в Одеській області: що відомо

Під час перевірки документів чоловік відмовився виконувати законні вимоги військовослужбовців, дістав викрутку та почав агресивно кидатися на особовий склад, створюючи пряму загрозу життю й здоров’ю військових.

Зараз дивляться

Надалі правопорушник намагався уникнути відповідальності, вдався до втечі та заскочив у транспортний засіб.

Водія автомобіля, який сприяв втечі нападника, затримали правоохоронці.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин події та притягнення причетних осіб до відповідальності.

В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків в умовах воєнного стану є тяжким злочином і матиме належну правову оцінку.

У ТЦК та СП наголосили, що посягання на життя та здоров’я військовослужбовців підриває обороноздатність держави та моральний дух суспільства, а кожен випадок протиправних дій щодо захисників України не залишиться без реагування.