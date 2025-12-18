Конфлікт з ТЦК на Одещині: поліція розслідує напад на правоохоронця
- В Одесі під час виконання обов’язків постраждав дільничний офіцер поліції.
- Інцидент стався в приміщенні РТЦК та СП за участі військовослужбовців.
- За фактом події відкрито кримінальне провадження.
В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на працівника правоохоронних органів, до якого, за попередніми даними, причетні військовослужбовці районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
В Одесі ТЦК побили поліцейського
Інцидент стався кілька днів тому під час виконання поліцейським службових обов’язків.
Як встановило слідство, дільничний офіцер поліції доставив до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.
Під час перебування в установі між поліцейським і трьома військовослужбовцями виник конфлікт.
За інформацією правоохоронців, один із них перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Військові почали поводитися агресивно, висловлювалися нецензурною лайкою, а після зауваження з боку поліцейського спровокували бійку, внаслідок якої правоохоронець зазнав тілесних ушкоджень.
За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Усім трьом фігурантам оголошено про підозру. Вони затримані в процесуальному порядку та наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Поліція готує клопотання до суду щодо обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.
