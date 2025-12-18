В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на працівника правоохоронних органів, до якого, за попередніми даними, причетні військовослужбовці районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В Одесі ТЦК побили поліцейського

Інцидент стався кілька днів тому під час виконання поліцейським службових обов’язків.

Як встановило слідство, дільничний офіцер поліції доставив до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.

Під час перебування в установі між поліцейським і трьома військовослужбовцями виник конфлікт.

За інформацією правоохоронців, один із них перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Військові почали поводитися агресивно, висловлювалися нецензурною лайкою, а після зауваження з боку поліцейського спровокували бійку, внаслідок якої правоохоронець зазнав тілесних ушкоджень.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Усім трьом фігурантам оголошено про підозру. Вони затримані в процесуальному порядку та наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція готує клопотання до суду щодо обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень чоловікові працівниками ТЦК в Індустріальному районі Харківської області.

Джерело : Нацполіція

