Січень, лютий та березень будуть найскладнішими місяцями для України, допоки не надійде перший транш кредиту в межах фінансової підтримки Європейського Союзу на 90 млрд євро.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Найскладніші місяці для України: що заявив Зеленський

Президент наголосив, що попри ухвалене рішення ЄС про надання Україні фінансової підтримки у розмірі €90 млрд, перший транш очікується лише у березні.

За словами Зеленського, держава не може “поставити життя на паузу” до квітня, адже має виплачувати зарплати, забезпечувати соціальні та оборонні потреби вже зараз.

— А січень, лютий і березень як наша країна живе? Вона платить зарплати? Чи вона поставила все на паузу і сказала: окей, починаємо рік з першого квітня? Ні, — зазначив глава держави.

Президент наголосив, що це не є докором Європейському Союзу, а лише констатація реального стану справ.

— Це не образа до Європи. Я констатую речі, які відбуваються, та емоції, які можуть бути трішки різними, — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Європейський Союз готується розпочати фінансування України в межах масштабної пільгової позики на €90 млрд вже на початку квітня 2026 року.

Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

За його словами, у Брюсселі розраховують, що перший транш буде перераховано на початку квітня.

Рішення про надання Україні безвідсоткового кредиту лідери держав ЄС ухвалили у грудні 2025 року, а в січні 2026 року Європейський парламент підтримав застосування процедури посиленої співпраці для запуску цього механізму.

