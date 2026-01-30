Європейський Союз готується розпочати фінансування України в межах масштабної пільгової позики на 90 млрд євро вже на початку квітня 2026 року.

ЄС планує перший транш на 90 млрд євро вже у квітні

Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, коментуючи перебіг переговорів з українською стороною.

За його словами, консультації з міністрами фінансів і оборони України були конструктивними, а в ЄС триває робота над остаточним затвердженням фінансового пакета, розрахованого на 2026–2027 роки.

– Ми працюємо над затвердженням пакета на 90 млрд євро на 2026-2027 роки, прагнучи здійснити першу виплату коштів ЄС на початку квітня, – розповів єврочиновник.

У Брюсселі розраховують, що перший транш буде перераховано на початку квітня.

Рішення про надання Україні безвідсоткового кредиту лідери держав ЄС ухвалили у грудні 2025 року.

Цей механізм замінив ідею репараційної позики за рахунок заморожених російських активів.

Повернення коштів передбачене після отримання Україною компенсацій від Росії.

У січні 2026 року Європейський парламент підтримав застосування процедури посиленої співпраці, що відкрило шлях до практичної реалізації цього фінансового інструменту.

Раніше президент Володимир Зеленський застерігав, що затримка європейського фінансування навесні може негативно позначитися на можливостях України, зокрема у сфері виробництва безпілотників та здійснення далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.

