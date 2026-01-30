Президент України Володимир Зеленський назвав три ключові завдання, які поставив перед новим міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Зеленський про завдання для міністра оборони Михайла Федорова

За словами глави держави, першим і пріоритетним завданням для міністра оборони є закриття неба України.

– Є три ключові завдання, які я поставив міністру оборони Федорову. Номер один — закриття неба. Разом із Повітряними силами, з головкомом Сирським, з командувачем Кривоножком. Закриття неба важливе за будь-яких умов, — наголосив Зеленський.

Друге завдання — розв’язання проблеми так званої бусифікації.

Третім ключовим напрямом роботи Зеленський назвав завершення врегулювання питань контрактної армії.

– Просив Палісу разом із Федоровим поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії. Контракти повинні реально працювати, — зазначив президент.

Окремо глава держави звернув увагу на питання дронів та артилерії. За його словами, зростає потреба і в безпілотниках, і в артилерійських системах, а коротка артилерія вже не відповідає умовам сучасного бою.

Зеленський також зазначив, що робота Федорова пов’язана із Кабінетом міністрів, адже питання закриття неба тісно пов’язане з енергетичною безпекою країни.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада України підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів, після чого Федоров склав присягу.

Перед цим парламент звільнив його з посади віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації України.

