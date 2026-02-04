У ніч на 3 лютого Росія атакувала енергетичні об’єкти України понад пів сотнею дронів та ракет, загальна вартість яких становить $324,8 млн, що на $190 млн більше, ніж вартість озброєння, використаного під час атаки 20 січня.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Атака на Україну 3 лютого

Так, у ніч на 3 лютого росіяни використали 562 засоби повітряного нападу. За даними Повітряних сил, це були балістичні ракети Іскандер та РМ-48У, гіперзвукові 3М22 Циркон, крилаті ракети Х-101, 9М728 Іскандер-К та ракети Х-32.

Зараз дивляться

Паралельно з ракетами ворог запустив безпілотники Шахед, Герань-2 та Гарпія, а також дрони-імітатори Гербера.

У ГУР наголошують, що вартість випущених 3 лютого по Україні ракет та дронів могла б покрити річний бюджет Єврейської автономної області (із населенням близько 144 тис. осіб) на Далекому Сході РФ або ж міста Калуги з населенням понад 320 тис. осіб. Також ця сума дорівнює піврічному бюджету Костромської області.

— Замість покращення умов життя та розвитку інфраструктури власних регіонів Кремль витратив ці грошу на удари по цивільній інфраструктурі України, — наголошують у ГУР.

Водночас 450 ракет та дронів, якими росіяни атакували Україну, вдалося збити нашій протиповітряній оборони. Тобто 79,2% повітряних цілей не досягли свої мети і виявилися марними.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни порушили “енергетичне перемир’я”, про яке домовлялися американці з РФ. Тоді президент США Дональд Трамп попросив Путіна утриматися від ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі впродовж тижня через сильні морози.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Путін таки виконав свою обіцянку не атакувати Україну з неділі по неділю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.