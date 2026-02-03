Президент США Дональд Трамп повідомив, що Володимир Путін виконав свою обіцянку не здійснювати атаки по Україні з неділі по неділю.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, коментуючи останні удари російських військ.

Путін виконав обіцянку – Трамп

– Перерва тривала з неділі до неділі. Вони відкрилися, і Путін зараз завдав їм сильного удару, – сказав Трамп.

За його словами, президент РФ дотримався взятих на себе зобов’язань, навіть якщо йдеться про обмежений у часі період. Трамп наголосив, що будь-яка пауза в атаках має значення.

– Один тиждень – це багато, ми приймемо що завгодно, – зазначив він.

Сьогодні речниця Білого дому Керолайн Левітт також прокоментувала останню атаку Росії на Україну, зокрема удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Вона заявила, що Дональд Трамп не був здивований діями Росії.

– Його реакція, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну – війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще перебував при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена, – відповіла Левітт.

Нагадаємо, 30 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російській енергетиці в межах так званого енергетичного примир’я.

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що Москва утримується від ударів по об’єктах енергетики до 1 лютого включно.

