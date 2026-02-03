Російська Федерація вчергове знехтувала зусиллями американської сторони, атакувавши енергетичну та критичну інфраструктуру України у ніч на 3 лютого.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 лютого.

Зеленський про знехтування РФ енергетичного перемир’я

За словами президента, українська команда контактуватиме з американською стороною у питанні знехтування Росією так званого енергетичного перемир’я.

Зараз дивляться

– У цій війні росіяни знов знехтували зусилля американської сторони. Було прохання президента США утриматися від ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Як ви про це знаєте, на час зустрічі наших переговорних команд, – заявив Зеленський.

Він розповів, що фактично енергетичне перемир’я почалося в ніч на п’ятницю, 30 січня. У ніч на 3 лютого росіяни, на думку президента України, порушили обіцянку.

– Або росіяни тепер вважають, що в тижні не повні чотири дні, або вони реально роблять ставку на війну, – наголосив Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.