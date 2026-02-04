В ночь на 3 февраля Россия атаковала энергетические объекты Украины более чем полусотней дронов и ракет, общая стоимость которых составила $324,8 млн, что на $190 млн больше, чем стоимость вооружения, использованного во время атаки 20 января.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Атака на Украину 3 февраля

Так, в ночь на 3 февраля россияне использовали 562 средства воздушного нападения. По данным Воздушных сил, это были баллистические ракеты Искандер и РМ-48У, гиперзвуковые 3М22 Циркон, крылатые ракеты Х-101, 9М728 Искандер-К и ракеты Х-32.

Сейчас смотрят

Параллельно с ракетами враг запустил беспилотники Шахед, Герань-2 и Гарпия, а также дроны-имитаторы Гербера.

В ГУР отмечают, что стоимость выпущенных 3 февраля по Украине ракет и дронов могла бы покрыть годовой бюджет Еврейской автономной области (с населением около 144 тыс. человек) на Дальнем Востоке РФ или же города Калуги с населением более 320 тыс. человек. Также эта сумма равна полугодовому бюджету Костромской области.

— Вместо улучшения условий жизни и развития инфраструктуры собственных регионов Кремль потратил эти деньги на удары по гражданской инфраструктуре Украины, — отмечают в ГУР.

В то же время 450 ракет и дронов, которыми россияне атаковали Украину, удалось сбить нашей противовоздушной обороне. То есть 79,2% воздушных целей не достигли своей цели и оказались бесполезными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне нарушили “энергетическое перемирие”, о котором договаривались американцы с РФ. Тогда президент США Дональд Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре в течение недели из-за сильных морозов.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Путин все-таки выполнил свое обещание не атаковать Украину с воскресенья по воскресенье.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.