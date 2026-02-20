Виборчі права мають 3 788 285 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Сергій Дубовик під час засідання Робочої групи з підготовки пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період.

Виборчі права мають 3,7 млн ВПО

– Міністерство соціальної політики надало інформацію щодо 4 619 962 громадян України. Під час порівняння реєстрів були виявлені ознаки наявності виборчих прав у 3 788 285 громадян України, внесених до реєстру ВПО, – сказав він у п’ятницю, 20 лютого.

Заступник голови ЦВК додав, що серед цих осіб 538 023 громадянина вказали в реєстрі ВПО свої адреси, які віднесені до тимчасово окупованої території, а 174 113 — до місць, де ведуться активні бойові дії.

Окрім того, 405 внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в невеликих населених пунктах, де, за даними Державного реєстру виборців, відсутні постійні виборчі адреси для голосування.

До слова, парламентська робоча група з питань виборів пропонує уніфікувати правила голосування для внутрішніх переселенців та відмовитися від альтернативних способів волевиявлення, пише Укрінформ.

Голова підгрупи з питань ВПО, тимчасово окупованих та прифронтових територій Таміла Ташева повідомила, що підгрупа узгодила кілька концептуальних позицій.

Законотворці визначили, що жодних виборчих дільниць у Росії та Білорусі, а також на тимчасово окупованих територіях не буде.

Також політики не підтримують запровадження альтернативних методів голосування.

