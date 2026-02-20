В Украине 3,7 млн переселенцев имеют избирательные права — ЦИК
- 3 788 285 внутренне перемещенных лиц в Украине имеют избирательные права, сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.
- В реестре ВПЛ 538 023 человека указали адреса на временно оккупированных территориях, еще 174 113 — в зонах активных боевых действий.
Избирательные права имеют 3 788 285 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине.
Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик во время заседания Рабочей группы по подготовке предложений относительно выборов в особый или послевоенный период.
Избирательные права имеют 3,7 млн ВПЛ
— Министерство социальной политики предоставило информацию о 4 619 962 гражданах Украины. При сравнении реестров были выявлены признаки наличия избирательных прав у 3 788 285 граждан Украины, внесенных в реестр ВПЛ, — сказал он в пятницу, 20 февраля.
Заместитель председателя ЦИК добавил, что среди этих лиц 538 023 гражданина указали в реестре ВПЛ свои адреса, которые отнесены к временно оккупированной территории, а 174 113 — к местам, где ведутся активные боевые действия.
Кроме того, 405 внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в небольших населенных пунктах, где, по данным Государственного реестра избирателей, отсутствуют постоянные избирательные адреса для голосования.
К слову, парламентская рабочая группа по вопросам выборов предлагает унифицировать правила голосования для внутренних переселенцев и отказаться от альтернативных способов волеизъявления, пишет Укринформ.
Председатель подгруппы по вопросам ВПЛ, временно оккупированных и прифронтовых территорий Тамила Ташева сообщила, что подгруппа согласовала несколько концептуальных позиций.
Законодатели определили, что никаких избирательных участков в России и Беларуси, а также на временно оккупированных территориях не будет.
Также политики не поддерживают введение альтернативных методов голосования.