Избирательные права имеют 3 788 285 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик во время заседания Рабочей группы по подготовке предложений относительно выборов в особый или послевоенный период.

Избирательные права имеют 3,7 млн ВПЛ

— Министерство социальной политики предоставило информацию о 4 619 962 гражданах Украины. При сравнении реестров были выявлены признаки наличия избирательных прав у 3 788 285 граждан Украины, внесенных в реестр ВПЛ, — сказал он в пятницу, 20 февраля.

Заместитель председателя ЦИК добавил, что среди этих лиц 538 023 гражданина указали в реестре ВПЛ свои адреса, которые отнесены к временно оккупированной территории, а 174 113 — к местам, где ведутся активные боевые действия.

Кроме того, 405 внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в небольших населенных пунктах, где, по данным Государственного реестра избирателей, отсутствуют постоянные избирательные адреса для голосования.

К слову, парламентская рабочая группа по вопросам выборов предлагает унифицировать правила голосования для внутренних переселенцев и отказаться от альтернативных способов волеизъявления, пишет Укринформ.

Председатель подгруппы по вопросам ВПЛ, временно оккупированных и прифронтовых территорий Тамила Ташева сообщила, что подгруппа согласовала несколько концептуальных позиций.

Законодатели определили, что никаких избирательных участков в России и Беларуси, а также на временно оккупированных территориях не будет.

Также политики не поддерживают введение альтернативных методов голосования.

