У ніч на 27 лютого, починаючи з 18:00 26 лютого, російські війська здійснили масштабну атаку, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 27 лютого: що відомо

Ворог застосував 187 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера, Італмас, а також дронів інших модифікацій.

Запуски проводилися з Брянська, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського (ТОТ АР Крим).

Зараз дивляться

Із загальної кількості близько 120 становили саме Шахеди.

Повітряний напад відбивали сили авіації, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією станом на 08:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 165 ворожих БпЛА різних типів на Півночі, Півдні та Сході держави.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників у 14 різних локаціях.

Операція з відбиття атаки триває. У повітряному просторі залишаються кілька ворожих цілей.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1465-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.