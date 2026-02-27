Нічна атака на Україну 27 лютого: РФ застосувала 187 безпілотників, більшість — Шахеди
- Уночі зафіксовано масовану атаку ударних БпЛА з кількох напрямків, більшість – дрони типу Shahed.
- Сили оборони відпрацювали по повітряних цілях на півночі, півдні та сході країни.
- Частину цілей знешкоджено, однак є влучання у низці локацій, операція триває.
У ніч на 27 лютого, починаючи з 18:00 26 лютого, російські війська здійснили масштабну атаку, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну 27 лютого: що відомо
Ворог застосував 187 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера, Італмас, а також дронів інших модифікацій.
Запуски проводилися з Брянська, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського (ТОТ АР Крим).
Із загальної кількості близько 120 становили саме Шахеди.
Повітряний напад відбивали сили авіації, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередньою інформацією станом на 08:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 165 ворожих БпЛА різних типів на Півночі, Півдні та Сході держави.
Водночас зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників у 14 різних локаціях.
Операція з відбиття атаки триває. У повітряному просторі залишаються кілька ворожих цілей.
Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1465-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.