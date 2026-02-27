У п’ятницю, 27 лютого, російська армія здійснила атаку на Суми ударними безпілотниками, поціливши по центральній частині міста.

Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій та очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Суми 27 лютого: що відомо

За інформацією ДСНС, рано вранці 27 лютого російський ударний БпЛА поцілив у будівлю в центрі Сум.

Влучання сталося у готель у центральній частині міста, внаслідок чого виникла пожежа.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та евакуювали близько 50 громадян. Людей вдалося вивести з будівлі вчасно, постраждалих немає.

Однак під час ліквідації пожежі російські війська підступно завдали повторного удару по місцю атаки у Сумах, коли там уже працювали підрозділи ДСНС.

За даними рятувальників, особовий склад не постраждав.

Наразі усі екстрені служби продовжують працювати на місці для ліквідації наслідків атаки на Суми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1465-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

