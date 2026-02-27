В ночь на 27 февраля, начиная с 18:00 26 февраля, российские войска осуществили масштабную атаку, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 27 февраля: что известно

Враг применил 187 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера, Италмас, а также дронов других модификаций. Запуски проводились из направлений Брянска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского (ОТО АР Крым).

Из общего количества около 120 составляли именно Шахеды.

Воздушное нападение отражали силы авиации, зенитные ракетные подразделения, расчеты радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 165 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке государства.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников в 14 различных локациях.

Операция по отражению атаки продолжается. В воздушном пространстве остаются несколько вражеских целей.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и строго соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1465-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

