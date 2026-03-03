Президент Володимир Зеленський та голова ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян обговорили ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Зеленський та Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян провели розмову

Голова нашої держави у Telegram повідомив, що обговорив ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

– Я висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану. Пан президент зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях. Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя, – написав президент України.

Зеленський зазначив, що сторони домовилися про співпрацю над цим питанням та наголосив, що захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі.

Нагадаємо, що 2 березня прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що його країна залучить українських експертів, які разом із британськими фахівцями допомагатимуть країнам Перської затоки ефективніше збивати іранські безпілотники.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не отримувала офіційних запитів від Великої Британії чи інших партнерів щодо залучення українських експертів для боротьби з дронами в Перській затоці.

Цього ж дня пізніше голова нашої держави заявив, що Україна готова направити фахівців зі збиття дронів для допомоги країнам Близького Сходу. Водночас він наголосив, що ця ініціатива можлива лише за умови тимчасового припинення бойових дій в Україні.

