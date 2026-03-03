Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Америка посилить свої атаки на Іран.

Про це повідомляє Bloomberg.

Удари США по Ірану

— Я не буду розкривати подробиці наших тактичних заходів, але найжорсткіші удари з боку американських військових ще попереду. Наступний етап буде ще більш жорстким для Ірану, ніж зараз, — заявив Рубіо журналістам у Вашингтоні.

Марко Рубіо проінформував членів Конгресу щодо кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

За словами держсекретаря, основна увага військової кампанії приділяється знищенню програми балістичних ракет Ірану, яка, на його думку, використовується як щит для підживлення ядерних амбіцій Тегерану.

Також США та Ізраїль мають на меті ліквідувати іранський військово-морський флот та ударні дрони.

Рубіо наголосив, що Іран становить неминучу загрозу для США і що президент Дональд Трамп не потребує дозволу Конгресу для цієї кампанії. Водночас демократи це заперечують.

Так, сенаторка Джин Шахін, провідна демократка в Комітеті з міжнародних відносин, сказала, що представники адміністрації президента пояснили, яка мета цих атак на Іран, але не обґрунтували виправдання таких дій.

— Яка мета? Який план виходу? Які зобов’язання ми маємо зараз перед іранським народом, якщо він підніметься через заклики Трампа вийти на вулиці? — запитав сенатор Марк Ворнер, провідний демократ у Комітеті з розвідки.

Іран давно заявляє, що не хоче створювати ядерну бомбу, а його ядерна програма потрібна для вироблення електрики.

Рубіо заперечив, що метою є зміна режиму, незважаючи на те, що американо-ізраїльські удари ліквідували аятолу Алі Хаменеї та десятки інших високопоставлених іранських лідерів та командирів.

— Хоча ми хотіли б бачити новий режим, суть у тому, що незалежно від того, хто буде керувати Іраном за рік, вони не матимуть балістичних ракет і не матимуть дронів, щоб загрожувати нам, — сказав Марко Рубіо.

А ще Рубіо не виключив розгортання наземних військ, але сказав, що США наразі не готові до сухопутної операції.

Високопоставлений американський чиновник повідомив телеканалу CNN, що США готуються до значного посилення атак протягом найближчих 24 годин.

Ціни на нафту

Також держсекретар Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати вживатимуть заходів для пом’якшення наслідків зростання цін на нафту через конфлікт з Іраном. Міністр фінансів Скотт Бессент і міністр енергетики Кріс Райт оголосять про ці плани у вівторок, 3 березня.

Ціни на нафту і газ різко зросли після початку військової кампанії Ізраїлю і США в Ірані. Тегеран закрив нафтові і газові об’єкти в усьому регіоні. Крім того, було порушено судноплавство в важливій протоці Ормуз.

Джерело : Bloomberg, Reuters

