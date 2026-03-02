Президент Володимир Зеленський запропонував направити найкращих фахівців зі збиття іранських дронів на Близький Схід, якщо лідери регіону переконають Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні Росії проти України.

Про це пише Bloomberg.

Зеленський про умову для допомоги Близькому Сходу

Чотири роки повномасштабного вторгнення Росії дозволили Києву напрацювати унікальний досвід перехоплення дронів, зокрема Шахедів іранського виробництва.

Багато з них зараз застосовуються проти таких країн, як Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Саудівська Аравія, заявив 2 березня український президент.

– Я б запропонував таке: лідери Близького Сходу мають добрі відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян запровадити місячне припинення вогню, – сказав Зеленський у телефонній розмові з Bloomberg.

За його словами, після встановлення перемир’я Україна направить найкращих операторів із перехоплення дронів до країн Близького Сходу.

Зеленський уточнив, що перемир’я може бути оголошене на два місяці або на два тижні, “щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення”.

Президент України зробив цю пропозицію після того, як міста по всьому Близькому Сходу, зокрема Дубай, стали мішенню для іранських ударів дронами та ракетами на вихідних.

Тегеран відповів на військові удари США та Ізраїлю, унаслідок яких загинули аятола Алі Хаменеї та інші високопосадовці.

Як відомо, Росія неодноразово відхиляла заклики президента США Дональда Трампа до припинення вогню в Україні, попри спроби Вашингтона виступити посередником у мирній угоді.

У понеділок президент РФ Путін провів серію телефонних розмов із лідерами держав Перської затоки, які постраждали від іранських атак, зокрема з представниками Бахрейну, ОАЕ та Катару.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що Москва також “перебуває у постійному контакті з іранським керівництвом”.

– Безумовно, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар мають добрі відносини, передусім економічні, з Путіним. Ми можемо допомогти Ізраїлю так само, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала запитів партнерів, зокрема, Великої Британії, щодо залучення українських експертів для знищення Шахедів у Перській затоці.

Зранку Кір Стармер сказав, що Британія залучить експертів з України. Разом із британськими фахівцями вони будуть допомагати країнам Перської затоки збивати іранські дрони.

