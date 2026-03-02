Україна не отримувала запитів від Великої Британії чи інших партнерів запитів про залучення наших експертів для знищення іранських безпілотників у Перській затоці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи був такий прямий запит від Великої Британії.

Зеленський про знищення дронів Ірану

– Напряму ніяких запитів я не отримував. Ні від Британії, від жодного з партнерів, а також від представників Близького Сходу. Я ні з ким не розмовляв про це, – стверджує Зеленський.

За словами президента, в Україні є дуже досвідчені оператори дронів і сил протиповітряної оборони.

Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися цією інформацією, своїм досвідом та технологіями.

– Нехай приїжджають партнери. Ми можемо продовжувати це. Ви прекрасно знаєте, що на початку війни ми відправляли наших військових у країни, з якими у нас добросусідські відносини, – звернув увагу Зеленський.

Як зазначив президент, українські військові навчалися в різних країнах, зокрема, у Німеччині, Великій Британії та США.

Він наголосив, що Україна має багато різних викликів, зокрема, щодо захисту Харкова, Сум, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу та Києва. Зеленський стверджує, що має певні пріоритети як президент України.

Нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучить українських експертів, які допомагатимуть країнам Перської затоки ефективніше збивати іранські безпілотники.

