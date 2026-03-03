Будут работать команды: Зеленский обсудил с президентом ОАЭ защиту от ударов Ирана
Глава нашего государства в Telegram сообщил, что обсудил ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом аль-Нахайяном.
— Я выразил ему соболезнования из-за гибели людей от безумных ударов из Ирана. Господин президент отметил, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, а буквально по всему – по домам, молам, даже мечетям. Мы обсудили, как мы можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни, — написал президент Украины.
Зеленский отметил, что стороны договорились о сотрудничестве над этим вопросом и подчеркнул, что защита жизни – это общий приоритет для всех в мире.
Напомним, что 2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна привлечет украинских экспертов, которые вместе с британскими специалистами будут помогать странам Персидского залива эффективнее сбивать иранские беспилотники.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получала официальных запросов от Великобритании или других партнеров по привлечению украинских экспертов для борьбы с дронами в Персидском заливе.
В этот же день глава нашего государства заявил, что Украина готова направить специалистов по сбиванию дронов для помощи странам Ближнего Востока. В то же время он подчеркнул, что эта инициатива возможна только при временном прекращении боевых действий в Украине.
Фото: Владимир Зеленский