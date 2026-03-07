Уряд виділив 1,5 млрд грн на житло для переселенців — Свириденко
- Уряд виділив 1,5 млрд грн на житло для переселенців.
- 1 млрд грн піде на ремонт місць тимчасового проживання.
- 500 млн грн спрямують на купівлю будинків у селах.
Кабінет Міністрів ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд гривень субвенції на покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Свириденко про субвенції для ВПО
За її словами, найбільша частина фінансування піде на ремонт і переобладнання місць тимчасового проживання для переселенців.
На ці потреби виділено 1 млрд грн.
Після ремонту щонайменше 20% приміщень повинні бути доступними для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Ще 500 млн грн уряд передбачив для купівлі житла у сільській місцевості.
Механізм придбання таких будинків буде затверджений протягом місяця після набрання чинності постановою.
Окрім цього, коштом державної субвенції громади зможуть:
- купувати будівельні матеріали;
- встановлювати модульні будинки;
- створювати модульні містечка для переселенців у прифронтових регіонах.
Прифронтові області зможуть отримати фінансування у повному обсязі коштом державного бюджету.
Для інших регіонів передбачено співфінансування:
- 90% — кошти державного бюджету;
- 10% — кошти місцевих бюджетів.