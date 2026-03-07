Кабінет Міністрів ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд гривень субвенції на покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Свириденко про субвенції для ВПО

За її словами, найбільша частина фінансування піде на ремонт і переобладнання місць тимчасового проживання для переселенців.

Зараз дивляться

На ці потреби виділено 1 млрд грн.

Після ремонту щонайменше 20% приміщень повинні бути доступними для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ще 500 млн грн уряд передбачив для купівлі житла у сільській місцевості.

Механізм придбання таких будинків буде затверджений протягом місяця після набрання чинності постановою.

Окрім цього, коштом державної субвенції громади зможуть:

купувати будівельні матеріали;

встановлювати модульні будинки;

створювати модульні містечка для переселенців у прифронтових регіонах.

Прифронтові області зможуть отримати фінансування у повному обсязі коштом державного бюджету.

Для інших регіонів передбачено співфінансування:

90% — кошти державного бюджету;

10% — кошти місцевих бюджетів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.