Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України. Водночас країна зацікавлена у збільшенні імпорту зерна з України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Зеленський про розмову з президентом Єгипту

За словами Зеленського, президент йому повідомив, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з українських тимчасово окупованих територій.

– Водночас зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України. Дякую за це рішення, – зазначив Зеленський.

Крім цього, президент України розповів, що Єгипет готовий докласти зусилля для досягнення достойного миру.

Вони домовилися, що міністри закордонних справ України та Єгипту будуть контактувати.

Також президенти обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також її вплив на світовий ринок нафти.

Зеленський зазначив, що поінформував про зустрічі української команди та домовленості з країнами регіону.

На його думку, Україна має значний потенціал для військово-технічного співробітництва, тому Київ готовий працювати в цьому напрямі також і з Єгиптом.

Водночас вони говорили про інші сфери для розвитку двосторонньої співпраці між двома країнами. Зеленський наголосив, що працюватиме разом з президентом Єгипту.

Пов'язані теми:

