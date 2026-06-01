Росія підготувала масований удар і може його здійснити. Попередження розвідок щодо масштабної атаки ворога по території України є актуальним.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 1 червня.

Зеленський про масований удар РФ

– Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути – вони його підготували. Наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням, – наголосив глава держави.

Зеленський розповів, що на засіданні Ставки сьогодні детально обговорили ситуацію з протиповітряною обороною України.

Зараз дивляться

Зокрема, які є системи ППО, скільки ракет до них та які є домовленості з партнерами.

– Ключове – це антибалістика. Міністерство оборони та українські дипломати мають бути максимально активними. Потрібні результати по кожній країні, яка може нам допомогти, – зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський направив листа президенту США Дональду Трампу та Конгресу США.

Глава держави повідомив, що в Україні зростає дефіцит засобів ППО, зокрема засобів захисту проти балістики.

Унаслідок масованої атаки РФ по Україні 24 травня загинули троє людей. Понад 92 особи дістали поранення.

Тоді ворог застосував 90 крилатих і балістичних ракет та 600 БпЛА. Також росіяни запустили дві ракети Орєшнік.

У Києві на понад 40 локаціях були зафіксовані руйнування, постраждали пам’ятки культури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.