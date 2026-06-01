Росія має все більше проблем із поповненням особового складу, який необхідний для продовження війни проти України.

Наявні темпи рекрутингу не дають можливості повністю компенсувати втрати армії РФ на полі бою.

Про це під час міжнародного форуму Архітектура безпеки заявив представник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов, пише РБК-Україна.

ГУР про проблеми з мобілізацією в Росії

За його словами, рекрутингова кампанія та мобілізаційні заходи в Росії тривають безперервно від початку повномасштабного вторгнення і продовжуються донині.

Ворог також намагається залучати іноземних найманців та посилює роботу у сфері мобілізації всередині країни.

Юсов наголосив, що потреба в залученні нових людей насамперед пов’язана з необхідністю компенсувати втрати на фронті.

– Для чого їм нові люди – це логічно, втрати треба компенсовувати. Масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою, – пояснив представник ГУР.

Він додав, що кадрова проблема стає дедалі серйознішим викликом для президента РФ Володимира Путіна та російських окупаційних військ.

– Безумовно, для Путіна і окупаційної армії це додаткові виклики, і вони шукають вирішення цієї проблеми. Вже недостатньо лише мобілізовувати умовно штрафників і аліментників. Така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів, – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками квітня втрати російської армії перевищили 35 тис. окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 20 травня, що від початку 2026 року загальні втрати російських військ перевищили 141,5 тис. осіб, з них понад 83 тис. – безповоротні втрати.

Однією з головних причин зростання втрат РФ є підвищення ефективності дій українських військових із застосуванням безпілотників.

Дрони дають змогу завдавати ударів по російських логістичних маршрутах, штабах і місцях концентрації особового складу та контролювати ключові шляхи пересування противника.

